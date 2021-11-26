Где снимали сцены на море в фильме «Бриллиантовая рука»?

Сцены на море в фильме «Бриллиантовая рука» снимали в Краснодарском крае, главным образом в Сочи, Туапсе и Новороссийске. Благодаря этим живописным местам фильм приобрёл уникальную атмосферу, которая до сих пор привлекает внимание зрителей и туристов.
Сегодня в Сочи, недалеко от морского вокзала, установлены бронзовые скульптуры семьи Горбунковых и других персонажей фильма. Эти памятники стали популярным местом для фотографий среди туристов, сохраняя память о культовом советском фильме.
