Где снимали сцены на море в фильме «Бриллиантовая рука»?

Где снимали сцены на море в фильме «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Сцены на море в фильме «Бриллиантовая рука» снимали в Краснодарском крае, главным образом в Сочи, Туапсе и Новороссийске. Благодаря этим живописным местам фильм приобрёл уникальную атмосферу, которая до сих пор привлекает внимание зрителей и туристов.

Основные локации съемок:

  • Морской вокзал Сочи — место отправления Горбункова в круиз. Это здание, включённое в список памятников архитектуры федерального значения, узнаваемо по башне со шпилем и колоннам.
  • Теплоходы «Россия» и «Победа» — использовались в роли «Михаила Светлова». На борту «Победы» Андрей Миронов исполнил знаменитую песню «Остров невезения».
  • Гостиница «Горизонт» в Адлере — здесь снимались сцены, где Горбункова пыталась соблазнить героиня Нонны Мордюковой. Неподалёку также проходили съемки эпизодов с милицией.
  • Скала Киселёва недалеко от Туапсе — место съёмок сцены рыбалки, где Козодоев пытался оглушить Горбункова. Уникальный рельеф скалы стал знаковым фоном для этих эпизодов.
  • Суджукская коса в Новороссийске — место съёмок финала сцены рыбалки, где Козодоев «идет по воде». Здесь подходящее мелководье позволило создать эффектный кадр.

Сегодня в Сочи, недалеко от морского вокзала, установлены бронзовые скульптуры семьи Горбунковых и других персонажей фильма. Эти памятники стали популярным местом для фотографий среди туристов, сохраняя память о культовом советском фильме.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
