Где снимали сцены из фильма «Девчата» в Пермской области?

Натурные съемки фильма «Девчата» проходили в нескольких местах. Начались они на Среднем Урале, в поселке Яйва Пермской области. Сняв нескольких коротких сцен съемочная группа переместилась в место с более теплой погодой – в леспромхоз Оленинского районе Тверской области. Сцена с поездом снималась в Рязанской области на перегоне между станциями Спас-Клепики и Пилево. По плану эти съемки должны были занять один день, но в день съемок была плохая погода, и их перенесли на следующий день.
Поселок лесорубов снимали в павильонах «Мосфильма» и на улице Мосфильмовской, где возвели необходимые декорации.
