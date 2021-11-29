Меню
Где снимали сцены из фильма «Девчата» в Пермской области?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Натурные съемки фильма «Девчата» проходили в нескольких местах. Начались они на Среднем Урале, в поселке Яйва Пермской области. Сняв нескольких коротких сцен съемочная группа переместилась в место с более теплой погодой – в леспромхоз Оленинского районе Тверской области. Сцена с поездом снималась в Рязанской области на перегоне между станциями Спас-Клепики и Пилево. По плану эти съемки должны были занять один день, но в день съемок была плохая погода, и их перенесли на следующий день.

Поселок лесорубов снимали в павильонах «Мосфильма» и на улице Мосфильмовской, где возвели необходимые декорации.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
