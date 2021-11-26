Где снимали сцены из «Бриллиантовой руки» за границей?

Меню
Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, Семен Семенович Горбунков во время заграничной туристической поездки оказывается в Стамбуле. Именно там контрабандисты ошибочно принимают его за агента-перевозчика и прячут в гипсовой повязке драгоценности. Отправиться в экспедицию в настоящий Стамбул советские киношники, разумеется, не могли, поэтому натурные съемки проходили в Баку. Аптеку, возле которой с возгласом «Черт побери!» падает Горбунков, нашли на улице Кичик-Гала. В качестве «лабиринта», в котором теряется герой Андрея Миронова, послужили все те же бакинские улочки.

Кстати, во время съемок стамбульских сцен в кадре было задействовано пять иномарок, пять ослов, один верблюд и несколько велосипедистов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
