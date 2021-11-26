Где снимали сцены из «Бриллиантовой руки» за границей?

Наш ответ:

По сюжету, Семен Семенович Горбунков во время заграничной туристической поездки оказывается в Стамбуле. Именно там контрабандисты ошибочно принимают его за агента-перевозчика и прячут в гипсовой повязке драгоценности. Отправиться в экспедицию в настоящий Стамбул советские киношники, разумеется, не могли, поэтому натурные съемки проходили в Баку. Аптеку, возле которой с возгласом «Черт побери!» падает Горбунков, нашли на улице Кичик-Гала. В качестве «лабиринта», в котором теряется герой Андрея Миронова, послужили все те же бакинские улочки.