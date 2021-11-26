Где снимали сцену с «Черт побери» из «Бриллиантовой руки»?

Наш ответ:

Один из ключевых моментов фильма снимали на улице Кичик-Гала в Баку. Любопытно, что вывеску аптеки «Чиканук» киношники повесили над входом в подворотню, внутреннее помещение снимали уже в павильонах «Мосфильма». Изначально Семен Семенович Горбунков должен был поскользнуться на банановой кожуре – специально для этого реквизиторы закупили несколько килограммов дефицитных фруктов. Однако у Юрия Никулина никак не получалось изобразить падение на банановой кожуре, поэтому пришлось срочно покупать арбуз и заменять кожуру на корку. Несмотря на это, неудачные дубли следовали один за другим, и тогда на помощь пришел Леонид Каневский.