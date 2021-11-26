Где снимали рыбалку в фильме «Бриллиантовая рука»?

Сцены рыбалки снимали в Краснодарском крае. В роли Белой скалы, к которой привезли Семена Семеновича контрабандисты, выступила скала Киселева в Туапсинском районе. По словам Якова Костюковского, написавшего сценарий «Бриллиантовой руки» в соавторстве с Леонидом Гайдаем и Морисом Слободским, реплики «Идиот!» в сценарии не было. Родилась она в день съемок сцены, когда Лелик под водой надевает рыбу на крючок удочки Горбункова. Вода была достаточно холодной, но из-за технических проблем Анатолию Папанову приходилось погружаться вглубь дубль за дублем. В итоге замерзший артист рассвирепел настолько, что назвал ассистента по технике идиотом.
Незапланированная реплика пришлась Гайдаю по душе, и он решил оставить ее в фильме.
