Где снимали русский фильм «Пара из будущего» (2021)?

Для съемок фантастической мелодрамы «Пара из будущего» режиссер картины Алексей Нужный и съемочная команда отправились в Нижний Новгород. Здесь Нужный ранее уже снимал фильм «Я худею» с Сашей Бортич в главной роли. Перед стартом Леонид Верещагин – руководитель студии «ТриТэ», на базе которой создавалась лента, – связался с администрацией города, и ее представители помогли в организации съемок, в частности, в Театре драмы.

По признанию самого режиссера, Нижний был выбран за особую ландшафтность и живописные закаты.