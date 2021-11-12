Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали русский фильм «Пара из будущего» (2021)?

Где снимали русский фильм «Пара из будущего» (2021)?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Для съемок фантастической мелодрамы «Пара из будущего» режиссер картины Алексей Нужный и съемочная команда отправились в Нижний Новгород. Здесь Нужный ранее уже снимал фильм «Я худею» с Сашей Бортич в главной роли. Перед стартом Леонид Верещагин – руководитель студии «ТриТэ», на базе которой создавалась лента, – связался с администрацией города, и ее представители помогли в организации съемок, в частности, в Театре драмы.

По признанию самого режиссера, Нижний был выбран за особую ландшафтность и живописные закаты.

Также ряд сцен был снят в Подмосковье, включая город Зарайск.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пара из будущего
Пара из будущего комедия, мелодрама, фантастика
2021, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше