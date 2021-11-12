Меню
Где снимали российский фильма «Батя» (2021) с Вдовиченковым?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, действие комедии Дмитрия Ефимовича «Батя» (2021) разворачивается в России эпохи «суровых 90-х». Для поиска нужной съемочной фактуры создатели картины отправились в Тверскую область. Эпизоды на рынке отсняли на центральном рынке Твери, не утратившем своей атмосферы советского времени. Сцены в детском саду снимали в деревне Кумордино в Калининском районе, а роль советской столовой «сыграло» тверское кафе «Солнышко», расположенное на улице Склизкова. Съемки стартовали 3 сентября 2019 года и продлились 30 дней.

На тот момент планировалось из разнообразных небольших эпизодов создать 4 серии ситкома, но в итоге проект перерос в полнометражный фильм.

 

