Где снимали ресторан «Плакучая ива» в фильме «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Ресторан «Плакучая ива», в котором Семен Семенович Горбунков все же исполнил со сцены «неактуальную» песню про зайцев, снимали в павильонах «Мосфильма». Декорации ресторана были построены в павильоне № 6, в котором, кстати, ранее располагались декорации той самой гостиницы, где главного героя соблазняла белокурая Анна Сергеевна. Тем не менее в Краснодарском крае многие рестораны до сих пор поддерживают среди посетителей легенду, что именно здесь проходили съемки легендарной сцены операции «Дичь».

Но верить местным мифам не стоит, ведь «Плакучая ива» (из-за мигающей заглавной буквы название также читается как «Лакучая ива») – плод фантазии сценаристов, в реальности такого заведения никогда не существовало.

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
