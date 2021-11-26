Где снимали ресторан «Плакучая ива» в фильме «Бриллиантовая рука»?

Наш ответ:

Ресторан «Плакучая ива», в котором Семен Семенович Горбунков все же исполнил со сцены «неактуальную» песню про зайцев, снимали в павильонах «Мосфильма». Декорации ресторана были построены в павильоне № 6, в котором, кстати, ранее располагались декорации той самой гостиницы, где главного героя соблазняла белокурая Анна Сергеевна. Тем не менее в Краснодарском крае многие рестораны до сих пор поддерживают среди посетителей легенду, что именно здесь проходили съемки легендарной сцены операции «Дичь».