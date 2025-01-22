Где снимали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»?

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — знаменитый цикл советских телевизионных фильмов на основе произведений Артура Конан Дойла. Поскольку по сюжету действие разворачивается в Англии, творческая команда искала подходящие локации в Советском Сюзе. Так, Бейкер-стрит (Рига, ул. Яуниела, дом 22 и ул. Паласта, 4) и все натурные съемки первого фильма прошли в Латвии, хотя домом на Брикстон-роуд стал особняк княгини Салтыковой (Ленинград, ул. Академика Крылова, 4). В качестве Лондона в основном фигурирует Рига: Латвийской Академии художеств (бульвар Калпака, 13), площадь Гедера, кафедральный Домский собор. Также столицу Англии иногда «играет» Ленинград и область: архитектурный комплекс на углу Лиговского проспекта и улицы Некрасова, дача Великого князя Бориса Владимировича, особняк Гильзе фан дер Пальса, дворец «Коттедж» в парке «Александрия» в Петергофе. Драка Холмса с Мориарти снималась в Абхазии. Съемки также проходили в Таллине, включая церковь Св. Иоанна (площадь Свободы, 1).
