Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»?

Где снимали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»?

Олег Скрынько 22 января 2025 Дата обновления: 22 января 2025
Наш ответ:

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — знаменитый цикл советских телевизионных фильмов на основе произведений Артура Конан Дойла. Поскольку по сюжету действие разворачивается в Англии, творческая команда искала подходящие локации в Советском Сюзе. Так, Бейкер-стрит (Рига, ул. Яуниела, дом 22 и ул. Паласта, 4) и все натурные съемки первого фильма прошли в Латвии, хотя домом на Брикстон-роуд стал особняк княгини Салтыковой (Ленинград, ул. Академика Крылова, 4). В качестве Лондона в основном фигурирует Рига: Латвийской Академии художеств (бульвар Калпака, 13), площадь Гедера, кафедральный Домский собор. Также столицу Англии иногда «играет» Ленинград и область: архитектурный комплекс на углу Лиговского проспекта и улицы Некрасова, дача Великого князя Бориса Владимировича, особняк Гильзе фан дер Пальса, дворец «Коттедж» в парке «Александрия» в Петергофе. Драка Холмса с Мориарти снималась в Абхазии. Съемки также проходили в Таллине, включая церковь Св. Иоанна (площадь Свободы, 1).

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше