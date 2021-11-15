Где снимали «Последний богатырь» в Подмосковье?

Наш ответ:

Натурные съемки фильма «Последний богатырь» (2017) частично проходили на территории Можайского городского округа, расположенного в западной части Подмосковья. Эти места прославились еще во времена Отечественной войны 1812 года: в 12 км на запад от современного Можайска некогда состоялось Бородинская битва.

Специально для съемок продолжения «Последний богатырь: Корень зла» (2021) в Московской области были отстроены красочные декорации столицы сказочного государства Белогорья. В Молжаниновском районе, неподалеку от деревни Верескино под Химками, был возведен целый киногородок с площадью, дворцом, избами и торговыми рядами.