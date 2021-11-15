Меню
Где снимали «Последний богатырь» в Абхазии?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 26 декабря 2024
Наш ответ:

В Абхазию, а именно на окраину села Верхняя Эшера в Сухумском районе, съемочная команда приключенческой киносказки «Последний богатырь» (2017) отправилась для съемок пещеры, в которой, по сюжету, обитало Чудо-Юдо (в исполнении
Александра Семчева). Именно здесь главный герой решил поразить монстра не силовыми приемами, а вокальными и танцевальными талантами под композицию Стаса Михайлова (он поёт всеми любимую песню — «Всё для тебя», она ведь уже звучит в вашей голове?).

Кинематографисты нашли горное ущелье с колоритной пещерой, расположенной рядом с Уаз-абаа (так называется – средневековым укреплением «Замок феодала». Если вы собираетесь туда съездить, прихватите с собой верёвку, так как попасть в пещеру без неё по скользким камням довольно сложно. Также туристы, которые посетили это место, рассказывали о нескольких змеях, которым образовавшийся около пещеры микроклимат является идеальным - будьте внимательны.

Через ущелье до сих пор течет ручей, который когда-то был единственным источником воды для всего поселения и потому стал причиной возведения восемнадцатиметрового «Замка феодала».

