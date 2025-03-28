Где снимали пикник из фильма «Москва слезам не верит»?

Наш ответ:

«Москва слезам не верит» — классическая советская мелодрама, вышедшая в 1979 году и получившая позже «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Одной из самых очаровательных и приятных сцен является пикник, показанный во второй серии. Познакомившись с Катериной и ее дочерью Александрой, слесарь Гоша приглашает их на идиллический отдых на опушке леса. Компанию им составляют интеллигентные друзья Гоши. Именно в этой сцене происходит настоящее знакомство Гоши и Катерины. Между героями возникает чувство эмоциональной близости.



Съемки пикника прошли в усадьбе Архангельское, которая располагается в Красногорском районе (на северо-запад от Москвы). При этом в кадр не попал великолепный дворцово-парковый комплекс, поэтому трудно догадаться, что это за место.