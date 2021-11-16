Где снимали новый «Экипаж» с Козловским?

Наш ответ:

Фильм «Экипаж» 2016 года снимался в Москве, Московской области, а также в Крыму. именно на полуострове снимали сейсмоопасный остров-вулкан Канву, который, по сюжету, находится в районе северных Алеутских островов. В кадре показан московский аэропорт Внуково и аэродром в Жуковском – Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова, где художники-оформители создали огромную декорацию аэропорта. В ходе съемок были сожжены два заранее выкупленных старых самолета (грузовой и пассажирский), а также несколько макетов. В ходе съемок сцены посадки самолета в Петропавловске создатели картины снимали реальный лайнер, стоящий на шасси, так, чтобы зрителю казалось, будто он лежит на земле. Они строили леса и поднимали актеров на уровень фюзеляжа.