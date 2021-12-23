Где снимали новую «Кавказскую пленницу» 2014 года?

Ремейк легендарной комедии Леонида Гайдая, так же как и оригинал, снимали вовсе не на Кавказе, а в Крыму. Основными съемочными локациями стали такие города, как Ялта, Мангуп, Судак. Одну из финальных сцен – погоню троицы мошенников за Ниной – снимали на Ай-Петри. По словам режиссера фильма Максима Воронкова, работа над этим небольшим по длительности эпизодом потребовала колоссальных усилий – каждые полтора часа съемочная команда поднималась на гору, а затем спускалась, чтобы отснять нужные ракурсы.
Также часть сцен снимали в павильонах киностудии «Мосфильм» – например, ресторан, где встречались герои новой «Пленницы», был искусно воссозданной декорацией.
