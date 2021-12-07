Где снимали «Мулан» (2020)?

Наш ответ:

Съемки ремейка культового мультфильма «Мулан» проходили в Новой Зеландии и Китае осенью 2018 года. Впоследствии международную критику вызвал тот факт, что съемки проходили в автономном районе Синьцзян, где происходят предполагаемые нарушения прав человека. В конце титров фильм выражает особую благодарность нескольким правительственным структурам в Синьцзяне, включая находящееся под санкциями Бюро общественной безопасности Синьцзяна в Турфане и несколько местных комитетов Департамента рекламы компартии Китая. По данным Reuters, после того как за границей разгорелась полемика о связях фильма с Синьцзяном, китайское правительство приказало своим СМИ не освещать премьеру «Мулан». Тогда финансовый директор Disney Кристин Маккарти заявила, что «почти весь» фильм был снят в Новой Зеландии, но что 20 китайских мест были использованы для «точного изображения некоторых уникальных ландшафтов и географии страны».