Где снимали «Мортал Комбат» (1995)?

Наш ответ:

Фильм «Смертельная битва» («Мортал Комбат») 1995 года снимали преимущественно в Таиланде. В кадре показаны храмовые комплексы исторического города Аютия: Ват Пхра-Си Санпхет, Ват Чайваттханарам, Ват Ратчабурана и некоторые другие. Бойцы планеты Земля прибывают на турнир на пляж Рейли-Бич. Драка Лю Кана с Китаной происходит на пляж Пхра Нанг. Все сцены Внешнего мира были сняты на заброшенном заводе Kaiser Steel в Фонтане, штат Калифорния. Все сцены Горо были сняты в павильонах в Лос-Анджелесе. Создатели рассказывали, что места съемок в Таиланде были настолько отдаленными, что добраться до них можно было только на лодке.