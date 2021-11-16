Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Мортал Комбат» (1995)?

Где снимали «Мортал Комбат» (1995)?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм «Смертельная битва» («Мортал Комбат») 1995 года снимали преимущественно в Таиланде. В кадре показаны храмовые комплексы исторического города Аютия: Ват Пхра-Си Санпхет, Ват Чайваттханарам, Ват Ратчабурана и некоторые другие. Бойцы планеты Земля прибывают на турнир на пляж Рейли-Бич. Драка Лю Кана с Китаной происходит на пляж Пхра Нанг. Все сцены Внешнего мира были сняты на заброшенном заводе Kaiser Steel в Фонтане, штат Калифорния. Все сцены Горо были сняты в павильонах в Лос-Анджелесе. Создатели рассказывали, что места съемок в Таиланде были настолько отдаленными, что добраться до них можно было только на лодке.

Актерский состав, экипаж и оборудование приходилось перевозить на длинных каноэ.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Робин Шоу
Robin Shou
Бриджит Уилсон
Бриджит Уилсон
Brigit Wilson
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Christopher Lambert
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
Талиса Сото
Талиса Сото
Talisa Soto
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше