Где снимали «Майор Гром: Чумной доктор»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Картину «Майор Гром: Чумной доктор» снимали в Санкт-Петербурге. Можно заметить, что создатели изменили расположение улиц города в фильме по сравнению с реальным Петербургом. Полицейский участок, где работает Гром, был сооружен с нуля в здании бывшего банка на Невском проспекте. Внешний вид полицейского участка – это Мраморный дворец на Миллионной улице. Квартира Игоря Грома – декорация. Елагин дворец был снят в качестве особняка Гречкина. Палатка, в которой Гром покупает шаверму, находилась в Банковском переулке. Сцена погони из начала фильма снималась на пяти улицах и Дворцовой площади.

Здание Matrex в подмосковном Сколково, также известное как «Матрешка», послужило прообразом для небоскреба Разумовского.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

