Где снимали "Легенды наших предков"?

Картину «Легенды наших предков» снимали на разных живописных площадках Свердловской области — в посёлке Сабик, музее Нижняя Синячиха в Алапаевском районе и в Екатеринбурге. Съёмочная группа побывала и в деревне Арамашево. Дополняют визуальную атмосферу ленты впечатляющие виды плато Маньпупунёр и Усьвинских столбов.



Журналист-неудачник Антон получает задание съездить в отдалённую деревню, где слышит легенду о древнем хранителе леса — Нюлэсмурте. Вернувшись в город, он с изумлением понимает, что мифическое существо последовало за ним и видно только ему. Лохматый великан просит спасти своих сородичей — водную Шишигу и горного Нёр-Ойка, ведь люди всё реже передают фольклор, и духи начинают исчезать. У Антона хватает личных проблем: натянутые отношения с бывшей женой и дочерью Мирой, которая внезапно приезжает из Москвы. Девочка замкнута и общается с миром через рисунки. Вместе они отправляются на север, чтобы спасти чудесных существ и вернуть людям забытые легенды.