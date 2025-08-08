Меню
Где снимали "Легенды наших предков"?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

Картину «Легенды наших предков» снимали на разных живописных площадках Свердловской области — в посёлке Сабик, музее Нижняя Синячиха в Алапаевском районе и в Екатеринбурге. Съёмочная группа побывала и в деревне Арамашево. Дополняют визуальную атмосферу ленты впечатляющие виды плато Маньпупунёр и Усьвинских столбов.

Журналист-неудачник Антон получает задание съездить в отдалённую деревню, где слышит легенду о древнем хранителе леса — Нюлэсмурте. Вернувшись в город, он с изумлением понимает, что мифическое существо последовало за ним и видно только ему. Лохматый великан просит спасти своих сородичей — водную Шишигу и горного Нёр-Ойка, ведь люди всё реже передают фольклор, и духи начинают исчезать. У Антона хватает личных проблем: натянутые отношения с бывшей женой и дочерью Мирой, которая внезапно приезжает из Москвы. Девочка замкнута и общается с миром через рисунки. Вместе они отправляются на север, чтобы спасти чудесных существ и вернуть людям забытые легенды.

Легенды наших предков
фэнтези, приключения, семейный
2025, Россия
6.0
