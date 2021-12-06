Меню
Где снимали квартиру из «Майора Грома»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Хотя супергеройский блокбастер Олега Трофима «Майор Гром» недособрал в прокате и разделил аудиторию на два лагеря – ярых обожателей и убежденных хейтеров, зрители сошлись на одном: таким, как в этом фильме, Санкт-Петербург не был показан в кино еще никогда. Секрет создателей состоит в тщательном подборе локаций. Члены группы неоднократно признавались, что у них не было задачи представить на экране прямое отражение города: они добивались совершенно другой, жутковатой атмосферы, которая помогла бы подчеркнуть мрачный сюжет картины. Локацией, которая свела с ума всю питерскую часть аудитории, была квартира главного героя: каждый мечтал арендовать такое же великолепное жилье с шикарными окнами в стиле модерн. Но почитателей высокой культуры ждало разочарование: на самом деле вся квартира – это декорация, выстроенная в павильоне, а пейзаж за окном был добавлен компьютерным эффектом.

Как отметил режиссер фильма, интерьер квартиры брался с реально существующих офисов и апартаментов, куда съемочную группу, к сожалению, не допустили.

 

