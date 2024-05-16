Где снимали «Хоббита»?

Трилогия «Хоббит» Питера Джексона, как и её предшественник «Властелин колец», была снята в живописных уголках Новой Зеландии. Страна с её величественными пейзажами, зелеными долинами и снежными вершинами идеально подошла для создания мира Средиземья. Эти места не только привлекли внимание зрителей, но и стали популярными туристическими достопримечательностями. Рассмотрим, где снимались ключевые сцены и что делает эти локации такими уникальными.
Деревня Хоббитон – Место, где сняты сцены, связанные с домами хоббитов и культовым трактиром «Зелёный дракон». Локация расположена на ферме братьев Александер в районе Матамата на Северном острове. Это место было выбрано за его живописные пейзажи, напоминающие Древнюю Англию. Сейчас Хоббитон — популярная туристическая достопримечательность.
Координаты: около -37.8662, 175.6794
Долина Парадайз – Эта локация расположена неподалёку от города Куинстаун на Южном острове, в местечке Аркадиа Стэйшн. Здесь снимали эпизоды, связанные с троллями и другими фэнтезийными сценами, благодаря живописным холмам и зелёным долинам. Это место стало символом природной красоты Новой Зеландии.
Координаты: около -45.0352, 168.7714
Река Пелорус – Сцены с бегством гномов по реке в бочках были сняты на реке Пелорус в заповеднике Пелорус-Бридж, расположенном в округе Нельсон. Это место привлекло внимание туристов, которые теперь могут насладиться сплавом по реке на байдарках.
Координаты: -41.2989, 173.5727
Озеро Пукаки – Для создания образа города Эсгарот была использована сцена на озере Пукаки. Озеро, расположенное в южной части Южного острова, стало фоном для ключевых событий фильма. Это одно из самых красивых мест Новой Зеландии с прозрачной водой и видами на горы.
Координаты: -44.1265, 170.2068
Гора Кук и вулкан Руапеху – Эти локации использовались для съёмок сцен, связанных с Одинокой горой. Гора Кук и вулкан Руапеху предоставили идеальные условия для эпических сцен в поисках тайного хода в гору.
Координаты: -39.2808, 175.5685 (Руапеху), -43.7343, 170.0967 (Кук)
