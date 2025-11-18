Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали "Хитровка: Знак четырёх"?

Где снимали "Хитровка: Знак четырёх"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 18 ноября 2025 Дата обновления ответа: 18 ноября 2025

«Хитровка: Знак четырех» — художественный фильм, вышедший на экраны в 2023 году.

Синопсис гласит:

1902 год, Москва. Режиссёр Константин Станиславский ищет вдохновение для своей новой постановки и решает изучить жизнь обитателей городского дна. Для этого он обращается к Гиляровскому — эксперту по криминальным трущобам. Их совместный визит на знаменитую разбойничью Хитровку заканчивается неожиданным поворотом: герои оказываются в центре расследования убийства местного жителя, которым оказывается индиец-сикх с крайне подозрительным прошлым.

Где снимали «Хитровка: Знак четырех»

Основной съёмочной площадкой для фильма «Хитровка. Знак четырёх» стали павильоны «Мосфильма». Специалисты студии построили масштабные декорации, воссоздающие облик старой Москвы: от парадных улиц до мрачных трущоб Хитровки. Также в павильонах были построены интерьеры МХАТа, полицейский участок и даже целая сеть подземных тоннелей — «хитровское подземелье».

Помимо этого, съёмки проходили и в других локациях. Несколько эпизодов сняли в Санкт-Петербурге и Кронштадте, где на Обводном канале развернулись масштабные сцены с участием специально построенного ретро-транспорта. А стартовал процесс съёмок в знаменитом МХТ им. Чехова — команда несколько дней работала прямо на действующей сцене театра.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх детектив, комедия
2023, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше