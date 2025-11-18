Где снимали "Хитровка: Знак четырёх"?

«Хитровка: Знак четырех» — художественный фильм, вышедший на экраны в 2023 году.
Синопсис гласит:
1902 год, Москва. Режиссёр Константин Станиславский ищет вдохновение для своей новой постановки и решает изучить жизнь обитателей городского дна. Для этого он обращается к Гиляровскому — эксперту по криминальным трущобам. Их совместный визит на знаменитую разбойничью Хитровку заканчивается неожиданным поворотом: герои оказываются в центре расследования убийства местного жителя, которым оказывается индиец-сикх с крайне подозрительным прошлым.
Основной съёмочной площадкой для фильма «Хитровка. Знак четырёх» стали павильоны «Мосфильма». Специалисты студии построили масштабные декорации, воссоздающие облик старой Москвы: от парадных улиц до мрачных трущоб Хитровки. Также в павильонах были построены интерьеры МХАТа, полицейский участок и даже целая сеть подземных тоннелей — «хитровское подземелье».
Помимо этого, съёмки проходили и в других локациях. Несколько эпизодов сняли в Санкт-Петербурге и Кронштадте, где на Обводном канале развернулись масштабные сцены с участием специально построенного ретро-транспорта. А стартовал процесс съёмок в знаменитом МХТ им. Чехова — команда несколько дней работала прямо на действующей сцене театра.
