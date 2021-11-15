Где снимали «Форсаж-9»?

Производство картины «Форсаж-9» началось 24 июня 2019 года на студии Leavesden в Англии. Действие фильма происходит по всему миру (в Лондоне, Токио, Центральной Америке, Шотландии и на Кавказе), и съемочный процесс также шел в повсеместно: снимали в Лос-Анджелесе, Лондоне и Тбилиси. Одни из самых масштабных эпизодов фильма были сняты в столице Шотландии – зрители смогут увидеть Королевскую Милю, собор Святого Эгидия, Национальный музей Шотландии и прочие достопримечательности. На съемки на улицах Эдинбурга было потрачено около четырех недель. Среди локаций Таиланда были использованы города Краби, Пхукет и остров Пханган.
Съемки официально завершились 11 ноября 2019 года.
