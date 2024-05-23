Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильмы «Властелин колец»?

Где снимали фильмы «Властелин колец»?

Олег Скрынько 23 мая 2024 Дата обновления: 13 декабря 2024
Наш ответ:

Съемки знаменитой кинотрилогии «Властелин колец» проходили в Новой Зеландии, родной стране режиссера Питера Джексона. Эта страна с уникальными природными пейзажами идеально подошла для экранизации фантастического мира Джона Толкина. Одним из самых знаковых мест стал город Матамата на Северном острове, где была построена деревня Хоббитон — дом хоббитов. Эти декорации, а затем и место, стали популярной туристической достопримечательностью. Вулкан Нгаурухо, расположенный в Национальном парке Тонгариро, стал символом Роковой горы, на которой обитает Саурон.

Столицу Новой Зеландии, Веллингтон, также можно увидеть в фильмах: здесь снимались сцены Ривенделла и Айзенгарда. Местные горы и леса стали сценарием для Троп мертвых, лесов Осгилиата и рек Андуин. На Южном острове снимались эпические сцены, такие как битва на Пеленнорских полях, которая была снята в регионе Маккензи.

Кроме того, уникальные ландшафты Южного острова, такие как река Вайау и леса Фангорн, стали основой для создания множества памятных сцен. Весь процесс съемок охватил более 150 локаций, что сделало «Властелина колец» не только культурным явлением, но и великолепным образом природы Новой Зеландии, которая стала неотъемлемой частью этого фэнтезийного мира.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше