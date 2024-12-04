Где снимали фильмы «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс»?

«Самогонщики» (1961) и «Пес Барбос и необычный кросс» (1962) — советские короткометражные комедии, снятые Леонидом Гайдаем. Главными героями обеих картин выступает троица жуликов, которые известны под прозвищами Трус, Балбес и Бывалый. В дальнейшем эта троица появится в таких шедеврах Гайдая, как «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966). Кроме того, они появляются в ряде других фильмов и мультфильмов.
Съемки «Пса Барбоса» и «Самогонщиков» проходили возле поселка Стегири в Истринском районе Московской области. Ныне эта местность застроена современными особняками. Бревенчатый домик, в котором герои производят самогон, был построен там же, то есть близ Снегирей. Рядом протекает река Истра.
