Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильмы «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс»?

Где снимали фильмы «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс»?

Олег Скрынько 4 декабря 2024 Дата обновления: 4 декабря 2024
Наш ответ:

«Самогонщики» (1961) и «Пес Барбос и необычный кросс» (1962) — советские короткометражные комедии, снятые Леонидом Гайдаем. Главными героями обеих картин выступает троица жуликов, которые известны под прозвищами Трус, Балбес и Бывалый. В дальнейшем эта троица появится в таких шедеврах Гайдая, как «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966). Кроме того, они появляются в ряде других фильмов и мультфильмов.

Съемки «Пса Барбоса» и «Самогонщиков» проходили возле поселка Стегири в Истринском районе Московской области. Ныне эта местность застроена современными особняками. Бревенчатый домик, в котором герои производят самогон, был построен там же, то есть близ Снегирей. Рядом протекает река Истра.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Самогонщики
Самогонщики короткометражный, комедия
1961, СССР
7.0
Пес Барбос и необычный кросс
Пес Барбос и необычный кросс комедия, короткометражный
1961, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше