Где снимали фильм "Звезды в Сибири"?

«Звезды в Сибири» - отечественный новогодний фильм, премьера которого состоялась 5 декабря 2024 года. Весь фильм снимался в павильонах в Москве в августе, когда на улице было плюс 30 градусов.
Крупная сибирская компания организует новогодний корпоратив с участием топовых звёзд российского шоу-бизнеса. Артисты с радостью принимают приглашение и отправляются в путь, но судьба преподносит неожиданный поворот: вместо роскошного праздника их забирают из аэропорта и привозят в заснеженную глухую деревню. Там гостей встречает глава местного сельсовета, а впереди их ждут настоящие испытания. Сергей Светлаков и Андрей Брекоткин проверят, насколько крепка их дружба, Клава Кока останется без доступа к соцсетям, Ольга Бузова окажется в семье многодетных эвенкийских охотников, а Тимур Батрутдинов попробует приворотное зелье у сибирской знахарки.
