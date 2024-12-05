Меню
Где снимали фильм "Звезды в Сибири"?

Олег Скрынько 5 декабря 2024 Дата обновления: 5 декабря 2024
Наш ответ:

«Звезды в Сибири» - отечественный новогодний фильм, премьера которого состоялась 5 декабря 2024 года. Весь фильм снимался в павильонах в Москве в августе, когда на улице было плюс 30 градусов.

Крупная сибирская компания организует новогодний корпоратив с участием топовых звёзд российского шоу-бизнеса. Артисты с радостью принимают приглашение и отправляются в путь, но судьба преподносит неожиданный поворот: вместо роскошного праздника их забирают из аэропорта и привозят в заснеженную глухую деревню. Там гостей встречает глава местного сельсовета, а впереди их ждут настоящие испытания. Сергей Светлаков и Андрей Брекоткин проверят, насколько крепка их дружба, Клава Кока останется без доступа к соцсетям, Ольга Бузова окажется в семье многодетных эвенкийских охотников, а Тимур Батрутдинов попробует приворотное зелье у сибирской знахарки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звезды в Сибири
Звезды в Сибири комедия
2024, Россия
4.0
