Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Золотой теленок»?

Где снимали фильм «Золотой теленок»?

Олег Скрынько 10 сентября 2024 Дата обновления: 10 сентября 2024
Наш ответ:

«Золотой теленок» — классическая советская комедия, премьера которого состоялась в 1968 году. Картина основана на одноименном романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова, являющийся продолжением знаменитой книги «Двенадцать стульев». Режиссером и автором адаптированного сценария выступил Михаил Швейцер.

Съемки фильма проходили в городе Юрьев-Польский (Владимирская область), Одессе, а также на территории песчаной пустыни Каракумы, находящийся в Средней Азии. Вступительная сцена была отснята в Юрьеве-Польском. Также творческая команда работала в близлежащем селе Сима. Натурные съемки Черноморска имели место в Одессе. Примечательно, что именно этот город Ильф и Петров взяли за основу, описывая Черноморск. Сцена на берегу, в которой из уст Остапа Бендера (Сергей Юрский) звучит фраза «Запускайте Берлагу!», снималась на пляже в Лузановке (курортный микрорайон в Одессе).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золотой теленок
Золотой теленок комедия
1968, СССР
8.0
