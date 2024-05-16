Где снимали фильм «Золото»?

Наш ответ:

«Золото» — авантюрно-приключенческий американский фильм, премьера которого состоялась в 2016 году. Главные роли сыграли Мэттью Макконахи, Эдгар Рамирес и Брайс Даллас Ховард. В основу картины легли реальные события. Главный герой — золотоискатель и пронырливого дельца Кенни Уэллс (Макконахи), который грезит о том, чтобы ухватить фортуну за хвост. Оказавшись в удручающем положении, он обзаводится таким же отчаявшимся напарником в лице геолога (Рамирес) и отправляется в джунгли Индонезии на поиски золота.



Съемки «Золота» начались 29 июня 2015 года в Таиланде. С середины августа по середину сентября съемочная команда работала в Альбукерке, который является крупнейшим городом штата Нью-Мексико. Затем производство проходило городе Рино, штат Невада, где снимались наружные сцены. Заключительный блок съемок имел место в октябре на Манхэттене, Нью-Йорк.