Где снимали фильм «Золото»?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 16 мая 2024
Наш ответ:

«Золото» — авантюрно-приключенческий американский фильм, премьера которого состоялась в 2016 году. Главные роли сыграли Мэттью Макконахи, Эдгар Рамирес и Брайс Даллас Ховард. В основу картины легли реальные события. Главный герой — золотоискатель и пронырливого дельца Кенни Уэллс (Макконахи), который грезит о том, чтобы ухватить фортуну за хвост. Оказавшись в удручающем положении, он обзаводится таким же отчаявшимся напарником в лице геолога (Рамирес) и отправляется в джунгли Индонезии на поиски золота.

Съемки «Золота» начались 29 июня 2015 года в Таиланде. С середины августа по середину сентября съемочная команда работала в Альбукерке, который является крупнейшим городом штата Нью-Мексико. Затем производство проходило городе Рино, штат Невада, где снимались наружные сцены. Заключительный блок съемок имел место в октябре на Манхэттене, Нью-Йорк.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золото
Золото триллер, драма, приключения
2016, США
6.0
