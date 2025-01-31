Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Злой город»?

Где снимали фильм «Злой город»?

Олег Скрынько 31 января 2025 Дата обновления: 31 января 2025
Наш ответ:

«Злой город» — российская историческая экшен-драма, вышедшая в прокат 30 января 2025 года. Изображаемые события происходят в 1238 году, когда огромная армия Золотой Орды на протяжении двух месяцев пыталось захватит русский городок Козельск. Монгольское войско несло большие потери, но никак не могло взять непреступную крепость даже при помощи осадных орудий. В итоге захватчики все же добились своего, но истинным победителем стал дух и отвага русского народа. После этой битвы хан Батый наказал предать имя Козельск забвению и нарек это поселение Злым городом. Съемки, занявшие полгода, проходили в Тверской области, а также в Подмосковье.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Злой город
Злой город боевик, драма, исторический
2025, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше