Где снимали фильм «Злой город»?

«Злой город» — российская историческая экшен-драма, вышедшая в прокат 30 января 2025 года. Изображаемые события происходят в 1238 году, когда огромная армия Золотой Орды на протяжении двух месяцев пыталось захватит русский городок Козельск. Монгольское войско несло большие потери, но никак не могло взять непреступную крепость даже при помощи осадных орудий. В итоге захватчики все же добились своего, но истинным победителем стал дух и отвага русского народа. После этой битвы хан Батый наказал предать имя Козельск забвению и нарек это поселение Злым городом. Съемки, занявшие полгода, проходили в Тверской области, а также в Подмосковье.