Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх»?

Где снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 ноября 2025 Дата обновления ответа: 10 ноября 2025

«Зимний вечер в Гаграх» — классический советский фильм, увидевший свет в 1985 году

Синопсис гласит:

Жизнь постаревшего чечёточника, давно забытого публикой и работающего репетитором, была серой и предсказуемой. Но в неё врывается озорная и стремительная энергия чечётки, когда у него появляется странный ученик со сломанной ногой. Эта нелепая авантюра вдруг заставляет старого артиста снова почувствовать себя молодым и гениальным.

Где снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх»

Знаменитую лирическую комедию «Зимний вечер в Гаграх» снимали преимущественно в Абхазии, и одна из локаций стала настоящей звездой фильма. Речь о легендарном ресторане «Гагрипш» в Гаграх — историческом здании с уникальной атмосферой, которое стало центральной площадкой, где разворачивается основное действие ленты. Именно здесь герой пытается осуществить свой авантюрный план.

Но съёмочная группа работала не только в «Гагрипше». Для создания полной картины курортной жизни были задействованы и другие знаковые места Абхазии, включая живописные набережные, парки и городские улочки. Благодаря этому зритель полностью погружается в неповторимую курортную атмосферу старого советского города, где пахнет морем, кипарисами и надеждой на чудо.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимний вечер в Гаграх
Зимний вечер в Гаграх мюзикл, драма, мелодрама
1985, СССР
7.0
