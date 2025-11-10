«Зимний вечер в Гаграх» — классический советский фильм, увидевший свет в 1985 году

Синопсис гласит:

Жизнь постаревшего чечёточника, давно забытого публикой и работающего репетитором, была серой и предсказуемой. Но в неё врывается озорная и стремительная энергия чечётки, когда у него появляется странный ученик со сломанной ногой. Эта нелепая авантюра вдруг заставляет старого артиста снова почувствовать себя молодым и гениальным.

Где снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх»

Знаменитую лирическую комедию «Зимний вечер в Гаграх» снимали преимущественно в Абхазии, и одна из локаций стала настоящей звездой фильма. Речь о легендарном ресторане «Гагрипш» в Гаграх — историческом здании с уникальной атмосферой, которое стало центральной площадкой, где разворачивается основное действие ленты. Именно здесь герой пытается осуществить свой авантюрный план.



Но съёмочная группа работала не только в «Гагрипше». Для создания полной картины курортной жизни были задействованы и другие знаковые места Абхазии, включая живописные набережные, парки и городские улочки. Благодаря этому зритель полностью погружается в неповторимую курортную атмосферу старого советского города, где пахнет морем, кипарисами и надеждой на чудо.