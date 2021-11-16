Где снимали фильм «Жмурки»?

Съемки фильма Алексея Балабанова «Жмурки» проходили в Нижнем Новгороде, где режиссер учился в педагогическом институте осенью 2004 года. В кадр попали стадион «Водник», Церковь Ильи Пророка, набережные Федоровского и Верхневолжская, улица Ульянова, подъем на площадь Минина и Пожарского и многие другие улицы. Старые автоматы с газированной водой находятся на Печерке и до сих пор находятся в рабочем состоянии.
Помещение морга снималось в Ковалихинских банях, а во время съемок одного из эпизодов из центра города ради достоверности начали убирать все иномарки «моложе» 1995 года.
Авторизация по e-mail