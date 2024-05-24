Где снимали фильм «Живой»?

«Живой» — российская военная драма с элементами мистики, вышедшая в 2006 году. Съемки проходили в Северной Осетии, Липецке, Ельце и Москве. Основной локацией стал Липецк. Творческая команда рассматривала десяток разных городов, но оставить выбор на Липецке призвал местный уроженец Эдуард Галкин, работавший над картиной в качестве художника-постановщика и художника по костюмам. Тамошние жители и актеры были задействованы в качестве массовки и персонажей второго-третьего плана. Одна из ключевых сцен имеет место на кладбище поселка Тракторостроителей. В Липецке съемки продлились без малого месяц, после чего команда фильма отправилась работать в Елец. Также съемки имели место на улицах Москвы, включая Красную площадь, а также в павильонах студии «Мосфильм».
