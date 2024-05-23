Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Жили-были»?

Где снимали фильм «Жили-были»?

Олег Скрынько 23 мая 2024 Дата обновления: 23 мая 2024
Наш ответ:

«Жили-были» — российская комедийная драма, вышедшая в 2017 году. Действие фильма разворачивается в старинной русской деревне, где разгораются нешуточные страсти. По сюжету из жителей в селе остались лишь двое возрастных мужчин и неожиданно ставшая вдовой женщина. Один из мужчин решается предложить ей пожениться, но второй этому противится, поскольку тоже желает завоевать даму. Это выливается во вражду бывших лучших друзей.

Съемки прошли в деревне Шондовичи, что располагается на берегах реки под названием Оять. Этот населенный пункт находится в Подпорожском районе Ленинградской области. Любопытно, что до прибытия сюда киноематографистов село было разделено Оятью надвое. Два берега соединяли временные мостки, которые фигурируют и в фильме. Исполнители главных ролей в лице Ирины Розановой, Федора Добронравова и Романа Мадянова пообещали жителям Шондовичей, что поспособствуют возведению полноценного моста и свое слово сдержали.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жили-были
Жили-были комедия
2017, Россия
6.0
