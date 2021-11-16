Где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова»?

Фильм «Женитьба Бальзаминова» снимался в городе Суздаль, где легко было воссоздать атмосферу Москвы начала XIX века. В кадре можно заметить суздальский Кремль, на фоне которого проходило чаепитие героинь Мордюковой и Смирновой, Торговую площадь, где танцевал персонаж Вицина, двор Архиерейских палат перед Ризоположенской колокольней, где были сняты сны Бальзаминова. Эпизоды внутри помещений снимались уже в кинопавильонах в Москве. Некоторые сцены снимались в городе Владимире, на Георгиевской улице, около старой аптеки.
В массовке и эпизодах снимались многие суздальцы. Например, шофер суздальской автобазы Иван Быков снимался в роли одного из братьев Пеженовых.
Авторизация по e-mail