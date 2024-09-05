Где снимали фильм «Земля Эльзы»?

Наш ответ:

«Земля Эльзы» — российская драма, вышедшая в 2020 году. Фильм является киноадаптацией одноименной пьесы Ярославы Пулинович, которая была поставлена в 30 театрах по всей России. Съемки картины прошли в Алтайском крае. Режиссер Юлия Колесник поделилась, что стремилась найти место, где главную героиню окружала бы «какая-то невероятная красота». В итоге выбор пал на Горный Алтай, где Колесник впечатлили чистые и ухоженные деревеньки. Основной локацией на Алтае стал поселок Онгудай. Творческая команда отказалась от возведения каких-либо декораций и павильонных съемок. Дом главных персонажей представляет собой реальное жилье. Правда, все же было решено перекрасить стены в другой цвет.