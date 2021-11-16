Меню
Где снимали фильм «Завод»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки фильма «Завод» проходили осенью 2017 года на реальном заводе железобетонных конструкций в районе Сокольники в Москве, причем на время съемок работу завода не приостанавливали. Съемочная группа работала по ночам, до тех пор пока на свою рабочую смену не приходили настоящие рабочие. Съемки фильма проходили в октябре-ноябре в течение трех недель, по шесть ночей подряд с одним выходным в неделю. В качестве массовки снялись реальные рабочие завода. Они же управляли производственными кранами, на которые съемочная группа решила повесить источники света, превратив таким образом заводской цех в некое подобие кинопавильона.

Натурные съемки поля и дороги, ведущей к заводу, проходили в Рязанской области.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Завод
Завод драма
2018, Россия / Франция
7.0
