Где снимали фильм «Завод»?

Наш ответ:

Съемки фильма «Завод» проходили осенью 2017 года на реальном заводе железобетонных конструкций в районе Сокольники в Москве, причем на время съемок работу завода не приостанавливали. Съемочная группа работала по ночам, до тех пор пока на свою рабочую смену не приходили настоящие рабочие. Съемки фильма проходили в октябре-ноябре в течение трех недель, по шесть ночей подряд с одним выходным в неделю. В качестве массовки снялись реальные рабочие завода. Они же управляли производственными кранами, на которые съемочная группа решила повесить источники света, превратив таким образом заводской цех в некое подобие кинопавильона.