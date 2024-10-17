Где снимали фильм «Затерянные»?

Меню
Олег Скрынько 17 октября 2024 Дата обновления: 17 октября 2024
Наш ответ:

«Затерянные» — российский мистический триллер, вышедший в прокат 5 сентября 2024 года. Режиссером и автором сценария выступил Роман Каримов. Съемки фильма прошли в Московской области в ноябре 2023 года. Основной локацией стал наукоград Фрязино, расположенный на северо-востоке Московской области (20 км от Москвы).

Картина повествует нескольких бизнесменах, которые отправляются за город, чтобы заключить важную сделку и тем самым продвинуться по карьерной лестнице. Вечером, возвращаясь домой, они застревают в провинциальном городке, где с ними начинают происходить абсурдные, странные и пугающие события. Связи в этом Богом забытом месте нет, а уехать не получается. Москвичи переживают череду приключений, взаимодействуя с местными жителями. Этот опыт станет судьбоносным для главных героев.

