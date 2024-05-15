Где снимали фильм «Я объявляю вам войну»?

Наш ответ:

«Я объявляю вам войну» — советский криминальный боевик, вышедший в 1990 году. Производством занималась Свердловская киностудия. Съемки проходили в Златоусте, Миассе и Свердловске. По сюжету главный герой прибывает в вымышленный город Красногорск, где и происходят события. В фильме появляются Златоустовский железнодорожный вокзал, свердловская гостиница «Центральная», проспект Мира в г. Златоуст, кинотеатр «Урал» в Миассе, спальные районы в Миассе и Свердловске, Миасский тракт, Нижнеисетский пруд в Свердловске, свердловское кафе «Айсберг», улица Вайнера в Свердловске, Городской пруд Свердловска, Верх-Исетский райисполком Свердловска, а также другие местные локации.



Фильм повествует о бывшем офицере Владимире Ерохине, которому довелось служить на Кубе и в Афганистане. Он возвращается в родной город, чтобы начать спокойную жизнь, но выясняется, что здесь правят бандиты и коррупция. Ерохин вступает в борьбу с бандой Фомы, которая де-факто контролирует весь Красногорск.