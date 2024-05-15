Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Я объявляю вам войну»?

Где снимали фильм «Я объявляю вам войну»?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 15 мая 2024
Наш ответ:

«Я объявляю вам войну» — советский криминальный боевик, вышедший в 1990 году. Производством занималась Свердловская киностудия. Съемки проходили в Златоусте, Миассе и Свердловске. По сюжету главный герой прибывает в вымышленный город Красногорск, где и происходят события. В фильме появляются Златоустовский железнодорожный вокзал, свердловская гостиница «Центральная», проспект Мира в г. Златоуст, кинотеатр «Урал» в Миассе, спальные районы в Миассе и Свердловске, Миасский тракт, Нижнеисетский пруд в Свердловске, свердловское кафе «Айсберг», улица Вайнера в Свердловске, Городской пруд Свердловска, Верх-Исетский райисполком Свердловска, а также другие местные локации.

Фильм повествует о бывшем офицере Владимире Ерохине, которому довелось служить на Кубе и в Афганистане. Он возвращается в родной город, чтобы начать спокойную жизнь, но выясняется, что здесь правят бандиты и коррупция. Ерохин вступает в борьбу с бандой Фомы, которая де-факто контролирует весь Красногорск.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше