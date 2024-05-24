Меню
Где снимали фильм «Я хочу! Я буду!»?

Олег Скрынько 24 мая 2024 Дата обновления: 24 мая 2024
Наш ответ:

«Я хочу! Я буду!» — российская комедийная мелодрама, вышедшая в 2023 году. Съемки прошли в Великом Новгороде и Нижегородской области. Согласно министерству культуры Новгородской области, главной локацией стал Гуманитарный институт в Антоново, входящий в Новгородский Гуманитарный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ). В качестве массовки были привлечены около 300 местных жителей. Также съемочная команда работала в Новгородском агротехническом техникуме, Политехническом институте НовГУ, на Ярославовом дворище, на Городском ПАТП и в ресторанах города. Производство продлилось с конца июня по конец июля 2021 года.

Главная героиня фильма — 45-летняя женщина по имени Надя, у которое есть супруг, семья и работа, но она чувствует, что живет не так, как ей бы хотелось. Однажды к Наде подселяется ее племянница Алена, увлекающаяся стендап-комедией. Эта встреча подталкивает Надю основательно изменить свою жизнь.

