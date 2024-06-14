Где снимали фильм «Я делаю шаг»?

«Я делаю шаг» — российский мелодраматический фильм, вышедший в 2023 году. Съемки проходили в Москве и Пскове. Главной рабочей локацией стала псковская школа № 1, которая является одним из старейших учебных заведений в России. Здесь получали образование такие известные ученые, как Лев Зильбер (создатель вирусной теории рака), Исаак Кикоин (физик-ядерщик), Владимир Брадис (математик), а также писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин. В качестве массовки во время съемок в школе были привлечены местные ученики. Вместе с тем в фильме появляются псковские улицы, парки и набережная реки Великой. Главным героем является молодой учитель литературы по имени Саша, который страдает от дислексии — это расстройство, приводящее к нарушениям навыков чтения и письма.
