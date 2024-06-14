Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Я делаю шаг»?

Где снимали фильм «Я делаю шаг»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июня 2024

«Я делаю шаг» — российский мелодраматический фильм, вышедший в 2023 году. Съемки проходили в Москве и Пскове. Главной рабочей локацией стала псковская школа № 1, которая является одним из старейших учебных заведений в России. Здесь получали образование такие известные ученые, как Лев Зильбер (создатель вирусной теории рака), Исаак Кикоин (физик-ядерщик), Владимир Брадис (математик), а также писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин. В качестве массовки во время съемок в школе были привлечены местные ученики. Вместе с тем в фильме появляются псковские улицы, парки и набережная реки Великой. Главным героем является молодой учитель литературы по имени Саша, который страдает от дислексии — это расстройство, приводящее к нарушениям навыков чтения и письма.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я делаю шаг
Я делаю шаг драма, мелодрама
2023, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше