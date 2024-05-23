Где снимали фильм «Вызов»?

Меню
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 мая 2024

«Вызов» — российский драматический фильм, премьера которого состоялась в 2023 году. Особенностью данного проекта является то, что это первый в истории кино случай, когда съемки проходили за пределами Земли. Режиссер и сценарист Клим Шипенко вместе с исполнительницей главной роли Юлией Пересильд отправились на МКС, где в компании профессиональных космонавтов провели почти две недели. За это время они отсняли около 40 минут материала. Отснятые на орбите сцены в итоге составили менее четверти хронометража всего фильма. Таким образом, основная часть съемок прошла на Земле. Съемочная команда работала на космодроме Байконур, военном аэродроме Чкаловский, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатории «Вороново» (Москва). Также часть съемок прошла в студийных павильонах среди специально выстроенных декораций. Так, в стенах студии была воссоздана копия Центра управления полетами «Роскосмоса».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вызов
Вызов драма
2023, Россия
7.0
