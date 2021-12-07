Где снимали фильм «Выживший» с ДиКаприо?

Алехандро Гонсалес Иньярриту известен всему миру как живой классик кинорежиссуры. Его последний фильм, «Выживший», основан на одноименном бестселлере Майкла Панке о злоключениях Хью Гласса, американского охотника и первопроходца, который попал в лапы медведя, но смог выжить и преодолел ползком более 300 километров пути без еды и снаряжения. Чтобы сделать картину как можно более реалистичной, требовалось найти подходящую для изображения зимних густых американских лесов натуру. Хотя первоначальный план состоял в том, чтобы снимать фильм в Канаде, погода оказалась слишком теплой, что привело создателей фильма к местам около Рио-Оливии на оконечности Аргентины. Иньярриту рассказывал, что съемочная группа «снимает в таких отдаленных местах, что на дорогу туда и обратно уходит полдня».

Многие члены съемочной группы не перенесли таких трудностей, поэтому покинули проект или были уволены, но те, кто остался, были вознаграждены феноменальным успехом картины.