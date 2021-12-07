Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Выживший» с ДиКаприо?

Где снимали фильм «Выживший» с ДиКаприо?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 декабря 2021

Алехандро Гонсалес Иньярриту известен всему миру как живой классик кинорежиссуры. Его последний фильм, «Выживший», основан на одноименном бестселлере Майкла Панке о злоключениях Хью Гласса, американского охотника и первопроходца, который попал в лапы медведя, но смог выжить и преодолел ползком более 300 километров пути без еды и снаряжения. Чтобы сделать картину как можно более реалистичной, требовалось найти подходящую для изображения зимних густых американских лесов натуру. Хотя первоначальный план состоял в том, чтобы снимать фильм в Канаде, погода оказалась слишком теплой, что привело создателей фильма к местам около Рио-Оливии на оконечности Аргентины. Иньярриту рассказывал, что съемочная группа «снимает в таких отдаленных местах, что на дорогу туда и обратно уходит полдня».

Многие члены съемочной группы не перенесли таких трудностей, поэтому покинули проект или были уволены, но те, кто остался, были вознаграждены феноменальным успехом картины.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживший
Выживший приключения, драма
2015, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше