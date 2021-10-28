Меню
Где снимали фильм «Врачебная ошибка»?

Где снимали фильм «Врачебная ошибка»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Дата ответа: 28 октября 2021

Съемки мелодраматического мини-сериала, вышедшего на экраны в 2021 году, проходили в Минске. Елена, главная героиня «Врачебной ошибки», к своим 35 годам построила успешную карьеру и крепкую семью. Однако счастье рушится в одночасье, когда ее муж заводит себе любовницу. По стечению обстоятельств соперница оказывается на хирургическом столе. Несмотря на личные обиды, Елена берется за спасение ее жизни. В ходе операции героине становится плохо, она покидает операционную, передав полномочия своему заместителю. Из-за совершенной им врачебной ошибки разлучница умирает, а обстоятельства поворачиваются так, что в ее гибели обвиняют Елену.

Главные роли в сериале сыграли Валерия Шкирандо, Владислав Резник, Андрей Милюхин.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Владислав Резник
Владислав Резник
Vladislav Reznik
Андрей Милюхин
Андрей Милюхин
Оксана Чивелёва
Евгений Никитин
Yevgeny Nikitin
