Где снимали фильм «Врачебная ошибка»?

Съемки мелодраматического мини-сериала, вышедшего на экраны в 2021 году, проходили в Минске. Елена, главная героиня «Врачебной ошибки», к своим 35 годам построила успешную карьеру и крепкую семью. Однако счастье рушится в одночасье, когда ее муж заводит себе любовницу. По стечению обстоятельств соперница оказывается на хирургическом столе. Несмотря на личные обиды, Елена берется за спасение ее жизни. В ходе операции героине становится плохо, она покидает операционную, передав полномочия своему заместителю. Из-за совершенной им врачебной ошибки разлучница умирает, а обстоятельства поворачиваются так, что в ее гибели обвиняют Елену.
Главные роли в сериале сыграли Валерия Шкирандо, Владислав Резник, Андрей Милюхин.
