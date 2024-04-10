Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Воздух»?

Где снимали фильм «Воздух»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 апреля 2024

«Воздух» — драматический фильм о Великой Отечественной войне, который снял Алексей Герман — младший. Съемки проходили в нескольких разных локациях. Натурный материал снимался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у Финского залива, на озере Валдай и в деревне Рабежа в Нижегородской области, в Карелии, а также в Саратовской области. Заключительный блок съемок имел место в павильоне студии «Главкино».

В производство проект был запущен еще в 2018 году, съемки стартовали в январе 2020-го. Из-за пандемии коронавируса работа была приостановлена. Возобновились съемки осенью 2021 года, а завершились — в феврале 2022 года. Затем начался этап постпроизводства. Мировая премьера «Воздуха» состоялась 26 октября 2023 года в рамках конкурсной программы Токийского международного кинофестиваля. Бюджет картины, согласно ЕАИС, составил 783 млн рублей. Общие кассовые сборы — 502 млн рублей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Воздух
Воздух драма, военный
2023, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше