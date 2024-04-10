Где снимали фильм «Воздух»?

«Воздух» — драматический фильм о Великой Отечественной войне, который снял Алексей Герман — младший. Съемки проходили в нескольких разных локациях. Натурный материал снимался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у Финского залива, на озере Валдай и в деревне Рабежа в Нижегородской области, в Карелии, а также в Саратовской области. Заключительный блок съемок имел место в павильоне студии «Главкино».
В производство проект был запущен еще в 2018 году, съемки стартовали в январе 2020-го. Из-за пандемии коронавируса работа была приостановлена. Возобновились съемки осенью 2021 года, а завершились — в феврале 2022 года. Затем начался этап постпроизводства. Мировая премьера «Воздуха» состоялась 26 октября 2023 года в рамках конкурсной программы Токийского международного кинофестиваля. Бюджет картины, согласно ЕАИС, составил 783 млн рублей. Общие кассовые сборы — 502 млн рублей.
