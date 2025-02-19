Меню
Где снимали фильм «Война и музыка»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 февраля 2025 Дата обновления ответа: 19 февраля 2025

«Война и музыка» — российская военная драма, действие которой разворачивается во время Великой Отечественной войны. Съемки проходили в Калужской области, под Медынью. Основной локацией стал кинокомплекс «ВоенФильм-Медынь». Съемочный период начался в 2023 году, тогда как в прокат картина вышла 6 февраля 2025 года. В центре сюжета — три друга, чьи судьбы резко изменила разразившаяся война. Каждый из героев отправился на фронт, оставив дома самое ценное. Пережить ужасы войны им помогает музыка — имея при себе инструменты, они играют, чтобы поддерживать моральный дух боевых товарищей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Война и музыка
Война и музыка драма, исторический, военный
2025, Россия
7.0
Артур Малышев 2 мая 2025, 12:25
смотрю фильм слезы наворачиваются потому что мои два деда тоже были там и смотря фильь вспоминаю рассказы бабушки, молодцы наши деды и отцы кто тогда защищал родину от нечисти и обидно что в современной России делают все так что войну выиграли только русские и настрополяют нации друг на друга
