Где снимали фильм «Война и музыка»?

«Война и музыка» — российская военная драма, действие которой разворачивается во время Великой Отечественной войны. Съемки проходили в Калужской области, под Медынью. Основной локацией стал кинокомплекс «ВоенФильм-Медынь». Съемочный период начался в 2023 году, тогда как в прокат картина вышла 6 февраля 2025 года. В центре сюжета — три друга, чьи судьбы резко изменила разразившаяся война. Каждый из героев отправился на фронт, оставив дома самое ценное. Пережить ужасы войны им помогает музыка — имея при себе инструменты, они играют, чтобы поддерживать моральный дух боевых товарищей.
