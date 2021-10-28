Где снимали фильм «Война будущего»?

Съемки фантастического боевика с Крисом Прэттом и Ивонн Страховски проходили с США и Исландии. В Штатах основной съемочной локацией стал штат Джорджия. На его территории располагаются город Атланта, остров Джекилл и Грейвс Маунтин, где велась работа над созданием фильма. Во время экспедиции в Исландию съемочная группа побывала на леднике Ватнайёкюдль. По сюжету фильма, в далеком будущем на Землю вторгаются инопланетные захватчики. Человечеству приходится отправиться в прошлое, чтобы завербовать как можно больше солдат для борьбы с захватчиками.
Режиссером выступил Крис Маккей («Робоцып», «Титан Максимум», «Лего фильм: Бэтмен»).
