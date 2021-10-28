Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Война будущего»?

Где снимали фильм «Война будущего»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 октября 2021

Съемки фантастического боевика с Крисом Прэттом и Ивонн Страховски проходили с США и Исландии. В Штатах основной съемочной локацией стал штат Джорджия. На его территории располагаются город Атланта, остров Джекилл и Грейвс Маунтин, где велась работа над созданием фильма. Во время экспедиции в Исландию съемочная группа побывала на леднике Ватнайёкюдль. По сюжету фильма, в далеком будущем на Землю вторгаются инопланетные захватчики. Человечеству приходится отправиться в прошлое, чтобы завербовать как можно больше солдат для борьбы с захватчиками.

Режиссером выступил Крис Маккей («Робоцып», «Титан Максимум», «Лего фильм: Бэтмен»).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Война будущего
Война будущего боевик
2021, Канада
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше