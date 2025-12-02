Где снимали фильм «Волшебник Изумрудного города»?

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — российский сказочный фильм для всей семьи, вышедший в прокат 1 января 2025 года. Картина задумана как первая часть кинотрилогии на основе произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

Где проходили съемки?

Съемки фильма проходили в павильонах Москвы и Долгопрудного, а натурные съемки проводились в Дагестане, в таких местах, как маковое поле по дороге из Махачкалы в Буйнакск, а также в горах, где снимали Голубую страну. Кроме того, для создания образов сказочных мест использовались локации из Кыргызстана (озеро Кёль-суу) и Казахстана (Чарынский каньон).