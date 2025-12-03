Где снимали фильм «Волчок»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 декабря 2025 Дата обновления ответа: 3 декабря 2025

«Волчок» — российская приключенческая комедия, которая выходит в прокат 4 декабря 2025 года.

Где проходили съемки?

Картина снималась в Нижнем Новгороде, Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге и Москве. Основной локацией стал Рыбинск (Ярославская область), который в фильме «сыграл» роль Нижнего Новгорода. Для сцен в центре Рыбинска возвели пакгаузы, велодром и ярмарочные домики. Съемки фильма проходили на Верхне-Волжской набережной в августе 2023 год.

О чем фильм

Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. По сюжету молодой осиротевший дворянин Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, поскольку на него начали охотиться убийцы, нанятые его дядей. Злодей замыслил устранить парня, чтобы захватить его наследство. В качестве телохранителя Ваня нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок.

Волчок
Волчок комедия, приключения
2025, Россия
7.0
Nurai Nurlanovna 8 декабря 2025, 14:22
Когда можно посмотреть?
