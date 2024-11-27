Где снимали фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — сказочный фильм Александра Роу на основе повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Премьера состоялась в 1961 году. Съемки картины проходили в марте того же года. Натурные съемки имели место близ города Кировский в Мурманской области. В качестве декораций там была выстроена украинская деревня. В качестве массовки в съемках принимали участие местные жители. Кроме того, именно они первыми увидели готовый фильм — он был показан в местном Дворце культуры. Георгий Милляр, воплотивший Черта, при сорокаградусном морозе носил специальный облегающий костюм, покрытый волосами. Милляр в ходе съемок падал в снег, погружался в прорубь и подвергался воздействию ветродуя. Чтобы согреться, актер пил тройной одеколон.
