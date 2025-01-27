Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Василий"?

Где снимали фильм "Василий"?

Олег Скрынько 27 января 2025 Дата обновления: 27 января 2025
Наш ответ:

«Василий» - новая российская комедия, которая сразу же привлекла внимание зрителей необычным сюжетом и сеттингом. Его съемки проходили на территории Мексики. Также некоторые сцены создавались на территории российской провинции.

Вася — скромный учитель ОБЖ из тихого поселка Ковылкино, ведущий простую и размеренную жизнь. Его брат-близнец Коля, с которым он не виделся с детства, успел ввязаться в неприятности, обманув мексиканский картель. Василий решает навестить брата в Мексике, не подозревая, что ему придется использовать свои навыки ОБЖ, спасаясь от бандитов и ревнивой красавицы Бониты. Встретившись вновь, братья не только переживут опасные приключения, но и заново обретут семью и любовь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Василий
Василий комедия
2024, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше