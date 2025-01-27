Где снимали фильм "Василий"?

«Василий» - новая российская комедия, которая сразу же привлекла внимание зрителей необычным сюжетом и сеттингом. Его съемки проходили на территории Мексики. Также некоторые сцены создавались на территории российской провинции.
Вася — скромный учитель ОБЖ из тихого поселка Ковылкино, ведущий простую и размеренную жизнь. Его брат-близнец Коля, с которым он не виделся с детства, успел ввязаться в неприятности, обманув мексиканский картель. Василий решает навестить брата в Мексике, не подозревая, что ему придется использовать свои навыки ОБЖ, спасаясь от бандитов и ревнивой красавицы Бониты. Встретившись вновь, братья не только переживут опасные приключения, но и заново обретут семью и любовь.
