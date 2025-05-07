Где снимали фильм "В списках не значился"?

Наш ответ:

«В списках не значится» - свежий отечественный фильм, посвященный Великой Отечественной войне. Съёмки \ проходили в Бресте, Минске и Подмосковье. Специально для проекта на площадке кинопарка «Москино» в Москве была возведена масштабная копия Брестской крепости, а также тщательно воссоздан интерьер собора Святого Казимира.



21 июня 1941 года. Лейтенант Коля Плужников, только что получив назначение на постоянную службу, приезжает в Брест. На переполненном вокзале — шум, суета, люди с чемоданами, но ничто не вызывает у него тревоги: он полон надежд и ожиданий. Направляясь к своей части, расположенной в Брестской крепости, Коля даже не успевает оформить все документы — и вдруг, в четыре утра, гремит первый артобстрел. Началась война. Формально он ещё не числился в составе гарнизона, но это не помешало ему встать на защиту крепости и вступить в бой.