Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "В списках не значился"?

Где снимали фильм "В списках не значился"?

Олег Скрынько 7 мая 2025 Дата обновления: 8 мая 2025
Наш ответ:

«В списках не значится» - свежий отечественный фильм, посвященный Великой Отечественной войне. Съёмки \ проходили в Бресте, Минске и Подмосковье. Специально для проекта на площадке кинопарка «Москино» в Москве была возведена масштабная копия Брестской крепости, а также тщательно воссоздан интерьер собора Святого Казимира.

21 июня 1941 года. Лейтенант Коля Плужников, только что получив назначение на постоянную службу, приезжает в Брест. На переполненном вокзале — шум, суета, люди с чемоданами, но ничто не вызывает у него тревоги: он полон надежд и ожиданий. Направляясь к своей части, расположенной в Брестской крепости, Коля даже не успевает оформить все документы — и вдруг, в четыре утра, гремит первый артобстрел. Началась война. Формально он ещё не числился в составе гарнизона, но это не помешало ему встать на защиту крепости и вступить в бой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

В списках не значился
В списках не значился военный, исторический
2025, Россия / Беларусь
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше